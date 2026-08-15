Samsung Galaxy S27 serisi yatay kamera dizilimi ile gelebilir

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Samsung’un 2027 yılında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni bir tasarım iddiası gündeme geldi. WIPO Global Design Database’de ortaya çıkan bir tasarım başvurusu, şirketin yeni nesil amiral gemisi telefonlarında arka kamera yerleşimini değiştirebileceğine işaret etti.

WIPO veri tabanında bulunan tasarım görsellerinde üç arka kamera sensörünün, telefonun üst bölümünde yatay şekilde uzanan bir yapı üzerinde konumlandırıldığı görülüyor. Mevcut Galaxy modellerindeki kamera düzeninden farklı olan bu tasarım, Samsung’un kamera modülünde daha sade bir yapıya geçebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Galaxy S27 Ultra için yeni kamera düzeni iddiası

Ortaya çıkan tasarımda üç kamera sensörü aynı yatay hat üzerinde sıralanıyor. Kamera bölümünün ise cihazın arka panelinden daha az çıkıntı yapan bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Bu düzenin özellikle telefoto kamera bileşenlerinin yerleşimi açısından daha fazla alan sağlayabileceği değerlendiriliyor.

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Yatay kamera tasarımının tercih edilmesi halinde Samsung’un arka panelde daha bütünleşik bir kamera görünümü oluşturması mümkün olabilir. Bununla birlikte WIPO’da yer alan başvurunun hangi Galaxy S27 modeline ait olduğu ve tasarımın üretim aşamasında kullanılıp kullanılmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Samsung’un Galaxy S27 serisini 2027 yılında tanıtması bekleniyor. Serinin standart Galaxy S27, Galaxy S27+ ve Galaxy S27 Ultra modellerinden oluşması öngörülürken, cihazların teknik özellikleri ve tasarım detaylarıyla ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmadı.