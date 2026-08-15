Endonezya’da peş peşe deprem: Önce 7.7, şimdi de 6.9

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Endonezya 'da sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'da sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bölgede ayrıca 6.9 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu bildirdi.

(EMSC), bölgede ayrıca 6.9 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu bildirdi. 7.7 büyüklüğündeki deprem, Flores bölgesinin kuzeybatısında yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Endonezya’da sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) göre bölgede 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

7.7 büyüklüğündeki deprem Flores adasının kuzeybatısında ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte olurken, bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Bu kapsamda 6.9 büyüklüğündeki depremin de artçı sarsıntılardan biri olduğu düşünülüyor.

Haber Devam Ediyor

NE OLMUŞTU?

Endonezya’nın Flores bölgesi açıklarında yerel saatte 05.58’de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından şu ana kadar 38 ölü, 13 yaralı olduğu öğrenilirken, bölgede geçici tsunami uyarısı verilmişti.

Depremden sonra yarım saat içinde 5.9, 5.6 ve 6.1 büyüklüğünde arka arkaya üç artçı sarsıntı daha yaşanmıştı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yaparken, insanların plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durması ve yüksek yerlere çıkması gerektiği belirtilmişti.

Ayrıca tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırılmıştı.