Endonezya’da peş peşe deprem: Önce 7.7, şimdi de 6.9

Endonezya’da sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) göre bölgede 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
7.7 büyüklüğündeki deprem Flores adasının kuzeybatısında ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte olurken, bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Bu kapsamda 6.9 büyüklüğündeki depremin de artçı sarsıntılardan biri olduğu düşünülüyor.
NE OLMUŞTU?
Endonezya’nın Flores bölgesi açıklarında yerel saatte 05.58’de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından şu ana kadar 38 ölü, 13 yaralı olduğu öğrenilirken, bölgede geçici tsunami uyarısı verilmişti.
Depremden sonra yarım saat içinde 5.9, 5.6 ve 6.1 büyüklüğünde arka arkaya üç artçı sarsıntı daha yaşanmıştı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yaparken, insanların plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durması ve yüksek yerlere çıkması gerektiği belirtilmişti.
Ayrıca tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırılmıştı.