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Hızlı ve Öfkeli 11 filminin çıkış tarihi riske girdi

Hızlı ve Öfkeli 11'in bütçe sorunları nedeniyle geciktiği iddia edildi. Filmin 2028 vizyon tarihi de risk altında olabilir.

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Eklenme 31.07.2026 - 11:38

2001 yılında başlayan ve sinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon serilerinden biri haline gelen Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) için yeni bir belirsizlik gündeme geldi. Serinin final filmi olarak planlanan Hızlı ve Öfkeli 11’in yapım sürecinin, bütçe kaynaklı görüşmeler nedeniyle beklenenden daha yavaş ilerlediği öne sürüldü.

Universal Pictures, daha önce filmin 17 Mart 2028’de vizyona gireceğini açıklamıştı. Ancak yapım aşamasında yaşanan gelişmeler, belirlenen takvimin yeniden gözden geçirilebileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Film kadrosunda yer alması beklenen Alan Ritchson, katıldığı bir podcast yayınında projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ritchson, stüdyo ile yapım ekibi arasında çözüm bekleyen başlıklar bulunduğunu ve bütçenin bu sürecin merkezinde yer aldığını ifade etti.

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Oyuncunun açıklamalarına göre Universal Pictures filmin maliyetini yüksek bulurken, yapım sürecinin daha düşük bir bütçeyle tamamlanması ihtimali değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir karar alınmış değil.

Universal Pictures tarafından Hızlı ve Öfkeli 11’in geleceğine ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılmadı. Serinin final filmi olarak gösterilen yapımın akıbetinin, önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

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