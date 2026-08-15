Çitlekçi halka arzında işlem tarihi belli oldu

Çitlekçi Mağazacılık halka arzında yatırımcıların beklediği işlem tarihi ve baz fiyat bilgisi netleşti. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.
Çitlekçi Mağazacılık’ın halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih yatırımcıların gündemine geldi. KAP açıklamasında payların işlem tarihiyle birlikte baz fiyat bilgisine de yer verildi.
Çitlekçi Mağazacılık hisseleri ne zaman işlem görecek?
Şirketin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından payların Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih duyuruldu. Yatırımcılar, halka arz kapsamında kendilerine tahsis edilen Çitlekçi Mağazacılık paylarını belirtilen işlem gününden itibaren Borsa İstanbul’da alıp satabilecek.
Halka arz sürecinde şirket paylarının yatırımcılara dağıtımı tamamlanırken, borsada işlem başlangıcına ilişkin bilgiler KAP’ta yayımlandı.
Çitlekçi Mağazacılık baz fiyatı
KAP açıklamasında Çitlekçi Mağazacılık paylarının Borsa İstanbul’da işlem göreceği baz fiyat da bildirildi. Baz fiyat, şirket paylarının borsadaki ilk işlem gününde kullanılacak referans fiyat olarak uygulanacak.
Halka arzı takip eden yatırımcıların işlem tarihinde oluşacak fiyat hareketlerini ayrıca takip etmesi gerekiyor. Borsada işlem gören payların fiyatı, alım ve satım emirlerine bağlı olarak değişebiliyor.