Amazon 35 Milyon Müşterisine Para İadesi Yapacak

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Prime üyeliğinde tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Amazon’a 2,5 milyar dolarlık ceza kesti; 35 milyon kullanıcı iade almaya hak kazanacak.
1 saat önce
Amazon 35 Milyon Müşterisine Para İadesi Yapacak

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon’a Prime üyeliği süreçlerinde tüketicileri yanıltması gerekçesiyle 2,5 milyar dolarlık rekor bir ceza verdi. Amazon, anlaşmayı kabul ederek ödemeyi gerçekleştirecek.

Anlaşma kapsamında Amazon, FTC’ye 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Kalan 1,5 milyar dolar ise son altı yıl içinde Prime üyeliğine istenmeyen şekilde dahil edilen ya da üyelik iptali sırasında zorluk yaşayan 35 milyon müşteriye iade edilecek. Ödemelerin 90 gün içinde başlaması, kullanıcıların ise 180 gün içinde başvuru yapması bekleniyor.

FTC, Amazon’a yönelik yaptırımın gerekçesini manipülatif tasarımlar kullanarak kullanıcıları Prime’a yönlendirmesi ve üyelik iptalini zorlaştırması olarak açıkladı. Prime üyeliği, aylık 14,99 dolar veya yıllık 139 dolar karşılığında ücretsiz kargo, market teslimatı ve dijital içerikler sunuyor.

Amazon sözcüsü Mark Blafkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın şirketin müşteri odaklı yenilikçi çalışmalara yoğunlaşmasına olanak sağlayacağını belirtti. Ayrıca Amazon, Prime üyelik kayıt ve iptal süreçlerini kolaylaştıracak; otomatik yenileme ve fiyat bilgilerini daha şeffaf bir şekilde sunacak.

