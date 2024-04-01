Trakya Üniversitesi ve Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Bulgaristan’ın Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalarla öğrenci ve akademisyen değişimini temel alan iş birliği anlaşması imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo Stoyanov Bozov tarafından imzalanan anlaşma, eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Balkanlar misyonuyla hareket eden Trakya Üniversitesinin yeni bir iş birliklerine imza attığını belirtti.

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Anlaşmanın iki kurum arasındaki köklü ilişkilere katkı sağlayacağını aktaran Tabakoğlu, yapılacak çalışmaların öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için önem arz ettiğin kaydetti.

Bozov da iş birliği anlaşması imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.