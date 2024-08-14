Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS birincilerinin hangi üniversiteleri tercih ettiği de belli oldu. Bu yıl 9 şampiyonun yer aldığı YKS’de adaylardan sadece 1’i tıp bölümünü tercih etti. 500 tam puan alan 9 YKS birincisi hangi üniversiteleri tercih etti? İşte tercihler…
İşte YKS Birincilerinin Üniversite Tercihleri
- TYT birincisi Mersin-Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu Süleyman Mete Genç ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
- AYT sayısal birincisi Elazığ-Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu Arda Taşdemir Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
- YDT Fransızca birincisi İstanbul-Çapa Fen Lisesi mezunu Yunus Emre Aydoğan Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
- YDT İngilizce birincisi İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu Mehmet Alp Güneş ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- AYT sözel alanında birinci olan Rize-Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu Fatih Emre Düzcan Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü
- AYT eşit ağırlık alanında birinci olan İstanbul-Galatasaray Lisesi mezunu Berra Kuruş Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü
- YDT Arapça birincisi İstanbul-Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Yusuf Salih Orhan Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü (tam burslu)
- YDT Rusça birincisi Ankara-Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu Safiye Yaşar, Bilkent Üniversitesi İşletme (tam burslu) bölümü
- YDT Almanca birincisi İstanbul-Kabataş Erkek Lisesi mezunu Sevgi Kırmızıbekmez ise İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)