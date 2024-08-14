Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS birincilerinin hangi üniversiteleri tercih ettiği de belli oldu. Bu yıl 9 şampiyonun yer aldığı YKS’de adaylardan sadece 1’i tıp bölümünü tercih etti. 500 tam puan alan 9 YKS birincisi hangi üniversiteleri tercih etti? İşte tercihler…

İşte YKS Birincilerinin Üniversite Tercihleri