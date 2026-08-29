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TMO, natürel yeşil mercimek alım fiyatını duyurdu: Alımlar 31 Ağustos’ta başlıyor

Yeni dönemde natürel yeşil mercimek alım fiyatının ton başına 32 bin lira olarak belirlendiğini duyuran TMO, alımların 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

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Eklenme 29.08.2026 - 10:46

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), natürel yeşil mercimek alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre kurumun alım fiyatı ton başına 32 bin lira olurken, alımların 31 Ağustos tarihinde başlayacağı ve çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üretimlerinin tamamının satın alınabileceği belirtildi.

ÜRETİMDE YÜZDE 62,6 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Kurumdan konuya yönelik yapılan açıklamada, bu yılki yeşil mercimek üretiminin 2025’e nazaran yüzde 62,6 oranındaki artışla beraber 48 bin ton olmasının beklendiği aktarıldı.

EN SON 2021’DE ALIM FİYATI AÇIKLANDI

En son 2021 yılında yeşil mercimek alım fiyatının açıklandığı ifade edilirken, 2026’ya kadar yeşil mercimek piyasa fiyatlarının çiftçi beklentisini karşılaması nedeniyle alım fiyatının açıklanmadığı belirtildi.

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TMO’DAN AÇIKLAMA

TMO, bu yılki hasat sürecinde piyasaların yakından takip edildiğini ve bu kapsamda alım fiyatı açıklamasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kurumdan konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“2026 dönemi natürel yeşil mercimek TMO alım fiyatı ton başına 32 bin lira olarak belirlenmiş olup alımlara 31 Ağustos’ta başlanacaktır. TMO çiftçilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini engellemek için hayata geçirdiği randevulu alım sistemini tüm alım noktalarında sürdürecektir.

RANDEVULAR NEREDEN ALINACAK?

Randevular https://randevu.tmo.gov.tr adresinden e-Devlet sisteminden alınabileceği gibi başmüdürlük veya şube müdürlükleriyle ajans amirliklerinden de alınabilecektir.”

ÇKS’YE KAYITLI TÜM ÜRÜNLER ALINABİLECEK

Kurum ayrıca ÇKS’ye kayıtlı üretim miktarının hepsinin satın alınabileceğini duyurdu.

Çiftçiler, TMO işlemleriyle ilgili gerekli bilgiyi www.tmo.gov.tr adresinden veya TMO işyerlerinden veya 0312 406 34 10 Alo Ürün Hattı’ndan alabilecek.

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