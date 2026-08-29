Sağlık Bakanlığı duyurdu: İlaçlarda yeni fiyatlar her cuma açıklanıp salı günü uygulanacak

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Sağlık Bakanlığı’nın ilaç fiyatlarının belirlenmesine yönelik yeni düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, fiyat listesi her cuma açıklanacak ve takip eden salı günü uygulanmaya başlanacak.

TEMEL ETKENLER YENİDEN DÜZENLENECEK

Ayrıca eşdeğer ilaç oranları, başvuru tarihleri ve listeye alınma koşulları da tekrar düzenlenecek. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına yönelik esasları güncelleyen Bakanlık; fiyatlarda temel alınacak ülkeler, euro hesabı, eşdeğer ilaç oranları ve başvuru takvimini tekrar belirledi. Bu kapsamda 2017 tarihli tebliğ askıya alındı.

TÜM İLAÇLARA AYNI ZAM VEYA İNDİRİM GELMEYECEK

Yeni tebliğin bütün ilaçlara doğrudan aynı oranda zam veya indirim getirmeyeceği, ilaçların kaynak ve satış fiyatlarından hangi veriler üzerine hesaplanacağını düzenlediği öğrenildi.

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BEŞ ÜLKENİN FİYATLARI TEMEL ALINACAK

Ayrıca ilaçların kaynak fiyatları tespit edilirken; Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’daki fiyatların temel alınacağı belirtildi. Buna göre, 5 ülkedeki en düşük fabrika çıkış fiyatı esas alınacak.

FİYATLARDA KULLANILACAK EURO YENİDEN HESAPLANACAK

İlaç fiyatlarında kullanılan euronun yeniden hesaplanacağı da öğrenilirken, Merkez Bankası’nın günlük euro satış kuru ortalamasının uyarlama katsayısıyla çarpılması sonucu belirleneceği ifade edildi.

HER YILIN İLK 45 GÜNÜ İÇİNDE TOPLANACAK

Bu kapsamda Fiyat Değerlendirme Komisyonu, her yılın ilk 45 günü içinde toplanarak yeni euro değerini belirleyecek. Euro değerinin artması durumunda yeni fiyat 5 gün sonra, gerilemesi durumunda ise 45 gün sonra uygulanmaya başlanacak.

YENİ FİYAT LİSTESİ HER CUMA AÇIKLANACAK

İlaçlarda fiyat listesinin her cuma günü paylaşılacağı ve takip eden ilk salı günü geçerli olmaya başlayacağı öğrenilirken, cuma gününün resmi tatil olması durumunda ise perşembe günü açıklanacak.