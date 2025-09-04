3 Milyon TL Konut Kredisi İçin En Uygun Faizler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarının yüzde 2,04 olarak açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Beklentiler, 200-250 baz puan aralığında indirim ihtimaline işaret ediyor. Bu gelişme, konut kredisi kullanacak vatandaşlar için bankaların faiz oranlarını yeniden gündeme taşıdı.

4 Eylül 2025 itibarıyla 5 yıl vadeli 3 milyon TL konut kredisi için en uygun oran yüzde 2,86 seviyesinde bulunuyor. İşte banka banka ödeme planları:

En Uygun Konut Kredisi ve Finansman Oranları

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr payı oranı: %2,86 Aylık taksit: 105.168 TL Toplam ödeme: 6.344.690 TL



Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz oranı: %2,89 Aylık taksit: 105.857 TL Toplam ödeme: 6.392.186 TL



Dünya Katılım – Konut Finansmanı

Kâr payı oranı: %2,89 Aylık taksit: 105.857 TL Toplam ödeme: 6.389.970 TL



Vakıfbank – Sarıpanjur Konut Kredisi

Faiz oranı: %2,99 Aylık taksit: 108.166 TL Toplam ödeme: 6.524.504 TL



İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz oranı: %3,01 Aylık taksit: 108.631 TL Toplam ödeme: 6.559.573 TL



Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz oranı: %3,01 Aylık taksit: 108.631 TL Toplam ödeme: 6.559.323 TL



TEB – Konut Kredisi

Faiz oranı: %3,10 Aylık taksit: 110.731 TL Toplam ödeme: 6.679.283 TL



Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz oranı: %3,19 Aylık taksit: 112.849 TL Toplam ödeme: 6.799.646 TL



Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz oranı: %3,20 Aylık taksit: 113.085 TL Toplam ödeme: 6.818.696 TL



Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr payı oranı: %3,34 Aylık taksit: 116.414 TL Toplam ödeme: 7.013.109 TL



Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr payı oranı: %3,64 Aylık taksit: 123.675 TL Toplam ödeme: 7.443.743 TL



Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz oranı: %3,67 Aylık taksit: 124.411 TL Toplam ödeme: 7.499.241 TL



DenizBank – Mortgage Kredisi