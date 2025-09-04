3 Milyon TL Konut Kredisi İçin En Uygun Faizler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarının yüzde 2,04 olarak açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Beklentiler, 200-250 baz puan aralığında indirim ihtimaline işaret ediyor. Bu gelişme, konut kredisi kullanacak vatandaşlar için bankaların faiz oranlarını yeniden gündeme taşıdı.
4 Eylül 2025 itibarıyla 5 yıl vadeli 3 milyon TL konut kredisi için en uygun oran yüzde 2,86 seviyesinde bulunuyor. İşte banka banka ödeme planları:
En Uygun Konut Kredisi ve Finansman Oranları
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr payı oranı: %2,86
Aylık taksit: 105.168 TL
Toplam ödeme: 6.344.690 TL
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 105.857 TL
Toplam ödeme: 6.392.186 TL
Dünya Katılım – Konut Finansmanı
Kâr payı oranı: %2,89
Aylık taksit: 105.857 TL
Toplam ödeme: 6.389.970 TL
Vakıfbank – Sarıpanjur Konut Kredisi
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 108.166 TL
Toplam ödeme: 6.524.504 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz oranı: %3,01
Aylık taksit: 108.631 TL
Toplam ödeme: 6.559.573 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz oranı: %3,01
Aylık taksit: 108.631 TL
Toplam ödeme: 6.559.323 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz oranı: %3,10
Aylık taksit: 110.731 TL
Toplam ödeme: 6.679.283 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 112.849 TL
Toplam ödeme: 6.799.646 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 113.085 TL
Toplam ödeme: 6.818.696 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr payı oranı: %3,34
Aylık taksit: 116.414 TL
Toplam ödeme: 7.013.109 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr payı oranı: %3,64
Aylık taksit: 123.675 TL
Toplam ödeme: 7.443.743 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 124.411 TL
Toplam ödeme: 7.499.241 TL
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz oranı: %3,81
Aylık taksit: 127.864 TL
Toplam ödeme: 7.700.559 TL
