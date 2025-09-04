Close Menu
    3 Milyon TL Konut Kredisi İçin En Uygun Faizler Açıklandı

    Türkiye’de konut kredisi faizleri güncellendi. 3 milyon TL’lik 5 yıl vadeli kredi için en düşük oran %2,86 oldu. İşte banka banka aylık taksit ve toplam ödeme tutarları…

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarının yüzde 2,04 olarak açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Beklentiler, 200-250 baz puan aralığında indirim ihtimaline işaret ediyor. Bu gelişme, konut kredisi kullanacak vatandaşlar için bankaların faiz oranlarını yeniden gündeme taşıdı.

    4 Eylül 2025 itibarıyla 5 yıl vadeli 3 milyon TL konut kredisi için en uygun oran yüzde 2,86 seviyesinde bulunuyor. İşte banka banka ödeme planları:

    En Uygun Konut Kredisi ve Finansman Oranları

    Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

      • Kâr payı oranı: %2,86

      • Aylık taksit: 105.168 TL

      • Toplam ödeme: 6.344.690 TL

    Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %2,89

      • Aylık taksit: 105.857 TL

      • Toplam ödeme: 6.392.186 TL

    Dünya Katılım – Konut Finansmanı

      • Kâr payı oranı: %2,89

      • Aylık taksit: 105.857 TL

      • Toplam ödeme: 6.389.970 TL

    Vakıfbank – Sarıpanjur Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %2,99

      • Aylık taksit: 108.166 TL

      • Toplam ödeme: 6.524.504 TL

    İş Bankası – Ev Kredisi

      • Faiz oranı: %3,01

      • Aylık taksit: 108.631 TL

      • Toplam ödeme: 6.559.573 TL

    Garanti BBVA – Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %3,01

      • Aylık taksit: 108.631 TL

      • Toplam ödeme: 6.559.323 TL

    TEB – Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %3,10

      • Aylık taksit: 110.731 TL

      • Toplam ödeme: 6.679.283 TL

    Ziraat Bankası – Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %3,19

      • Aylık taksit: 112.849 TL

      • Toplam ödeme: 6.799.646 TL

    Yapı Kredi – Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %3,20

      • Aylık taksit: 113.085 TL

      • Toplam ödeme: 6.818.696 TL

    Türkiye Finans – Konut Finansmanı

      • Kâr payı oranı: %3,34

      • Aylık taksit: 116.414 TL

      • Toplam ödeme: 7.013.109 TL

    Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

      • Kâr payı oranı: %3,64

      • Aylık taksit: 123.675 TL

      • Toplam ödeme: 7.443.743 TL

    Şekerbank – Konut Kredisi

      • Faiz oranı: %3,67

      • Aylık taksit: 124.411 TL

      • Toplam ödeme: 7.499.241 TL

    DenizBank – Mortgage Kredisi

      • Faiz oranı: %3,81

      • Aylık taksit: 127.864 TL

      • Toplam ödeme: 7.700.559 TL

