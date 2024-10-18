SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’deki emeklilik sistemine yönelik yeni bir açıklama yaptı. 2025 yılında yüzde 30 oranında kesinti yapılacak olması nedeniyle düşük emekli maaşı alacak emeklilere duyuru yapan uzman isim, planlama uyarısı yaptı. Emeklilik planlarının doğru yapılması halinde emeklilik döneminde yüksek maaş alınabileceğini duyuran Erdursun, emeklilikte bilinmeyenleri duyurdu.

Emeklilikte Yüksek Maaş Nasıl Belirleniyor?

Emekli maaşının belirlenmesi için ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı’yla (ABO) çarpılıyor. Bu kapsamda da emekli olacak kişilerin doğru planlama yapması gerektiğini söyleyen Erdursun aynı zamanda 1 Ekim 2008 sonrasında memur olanları da uyardı. Buna göre emeklilikte dikkat edilmesi gerekenler şöyle;