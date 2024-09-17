Türkiye’de Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret için farklı tahminler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama Sözcü TV Ana haber spikeri Fatih Portakal’dan geldi. Yeni zam oranının beklentilerin altında kalacağını ancak insafa gelinmesi halinde daha yüksek oranda zam yapılabileceğini belirten sunucu, açıklamaları ile sosyal medyada gündem oldu.

İşte Fatih Portakal’ın Asgari Ücret Tahmini

Asgari ücret zammıyla ilgili kulislerde konuşulan rakamları paylaşan Fatih Portakal, kulislerde enflasyonun en fazla yüzde 45 olarak beklendiğini ifade etti. refah payının da konuşulması nedeniyle refah payı zammının yüksek oranda yapılacağını belirten Fatih Portakal, bu payın da yüzde 5 ile 10 arasında bir rakam olacağını söyledi. “%40’la %50 arasında olur diye tahmin ediyorum. Asgari ücret 17.002 TL. Alım gücüne baktığımızda 13.000 TL’ye kadar düştü. %25 oradan bir kayıp var. Bakarsınız insafa gelecek olurlarsa hesap kitap doyacak olursa belki %65 de çıkabilir bu ama minimum %40 vermek zorunda.” dedi.

Buna göre asgari ücret 6.800 TL zam ile 23 bin 802 TL olacak. Minimum olarak bu rakamın açıklanacağını net bir şekilde söyleyen Portakal’ın yüzde 65 tahmininde ise asgari ücret 28 bin 53 TL olacak. Bu rakam asgari ücretli çalışanları tatmin edecek olsa da çok ihtimal verilmiyor. Asgari ücretin maksimum 25 bin TL olması bekleniyor.