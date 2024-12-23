QNB Türkiye, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmayı hedefleyen yeni sadakat programı “QNB Plus”ı tanıttı. Bankadan yapılan açıklamaya göre QNB Türkiye, hayata geçirdiği yeni sadakat programı “QNB Plus” ile müşterilerine sunmuş olduğu ayrıcalıklı hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

QNB Plus Nedir?

Banka, müşterilerine hızlı, kolay ve yenilikçi hizmet vermeyi hedefleyen “QNB Plus” sadakat programıyla, müşterilerinin özel ayrıcalıklardan faydalanabilecekleri yeni bir uygulamayı QNB Mobil’de sunuyor. QNB Plus, belirli tutarda birikime sahip müşterilere özel olarak sunuluyor. Müşteriler, bu program kapsamında finansal ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ayrıcalıktan yararlanırken, dijitalleşen bankacılık hizmetleri sayesinde deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyor.

QNB Plus Avantajları Neler?

Program kapsamında, müşterilere “İhtiyaç Kredisi’nde Faiz İndirimi”, “Dijital Kanallardan Ücretsiz EFT/FAST”, “Ortak Nokta ATM’lerinden Ücretsiz Para Çekme”, “Ek Faiz Avantajları”, “Kiralık Kasa İndirimi”, “Netflix Üyelik İndirimi” ve “Şubelerde Sıra Önceliği” gibi geniş bir hizmet yelpazesi sağlanıyor.

Müşteriler, QNB Mobil uygulaması üzerinden QNB Plus programının ayrıcalıklarını takip ederken, tüm birikim ve ayrıcalıklardan kazandıkları artıları da mobil uygulama üzerinden izleyebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, QNB Plus ile müşterilerine daha kişiselleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu program, sadece finansal ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam tarzına yönelik yenilikçi çözümler de sunuyor. QNB Plus, müşterilerimizin hayatına değer katma misyonumuzun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.