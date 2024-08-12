Uzun yıllar çalışan kişiler dahi, emeklilik sonrasında düşük maaş riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle son yıllardaki düşük emekli maaşı ve yüksek enflasyon nedeniyle zor durumda olan milyonlarca emekli nedeniyle emeklilik dönemi gelenler yüksek emekli maaşı almanın yollarını araştırıyor. Peki, yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Yüksek emekli maaşı almanın yolları neler?

Emeklilik Maaşı Hesaplamasında Dikkat Edilecek Tarihler

Türkiye’de emekli maaşlarının hesaplanması sırasında 3 farklı tarih dönemine dikkat ediliyor. Bu tarihler şöyle;

9 Eylül 1999 öncesi dönem

9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arası dönem

1 Ekim 2008 sonrası dönem

Emekli maaşı hesaplanması için aylık bağlanma oranı ile çarpma işlemleri yapılırken bu oran, yukarıda yer alan 3 döneme göre değişiyor. 1999 yılına kadarki sürede yüzde 76 olarak uygulanan oran bir alt dönemde yüzde 65, en son dönemde ise yüzde 50’ye kadar düşüyor. Bu da emekli maaşının düşük kalmasına neden oluyor.

Yüksek Emekli Maaşı Almanın Yolları

Resmi mevzuattaki bu duruma karşı yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin emekliye ayrılmadan önce bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Öyle ki brüt maaş ne kadar yüksek olursa emekli maaşı da o kadar yükseliyor. SGK uzmanları önerilerinde ise brüt maaşın asgari ücretin 2 katı olarak ayarlanması ve bu şekilde ödemelerin yapılması gerektiği belirtiliyor. Bağkurlu olanların ise primlerini tavan ücret üzerinden ödemesi, yüksek emekli maaşı alınmasının önünü açıyor.

Sigortalı olan ve emekliye ayrılacak kişilerin emeklilik öncesindeki 3.5 yılında bu detaylara dikkat etmesi ile yüksek emekli maaşı alınabilir. Üstelik Bağkur’lu olanların bu süre içerisinde SSK’lı olması ve primlerini bu şekilde ödemesi de daha yüksek maaş almasını sağlıyor.