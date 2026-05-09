Döviz Kurlarında 9 Mayıs 2026 Rakamları Açıklandı: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL?

Döviz Kurlarında 9 Mayıs 2026 Rakamları Açıklandı: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL?

9 Mayıs 2026 döviz kurları açıklandı. Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları güncellendi. İşte güncel alış ve satış rakamlarıyla detaylı döviz tablosu ve piyasa verileri.

Oluşturan
Eklenme 09.05.2026 - 11:23
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü de yatırımcıların gündeminde yer aldı. Güncel verilere göre dolar, euro ve sterlin fiyatlarında alış ve satış seviyeleri belli oldu. Piyasalarda açıklanan rakamlar, döviz işlemi yapanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Kurları

Aşağıda 9 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla açıklanan güncel döviz alış ve satış fiyatları yer almaktadır.

Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL)
Dolar (USD) 45,2968 45,4098
Euro (EUR) 53,4763 53,5661
Sterlin (GBP) 61,8644 61,9494

Dolar Kuru 45 TL Seviyesinin Üzerinde

Açıklanan verilere göre dolar kuru alışta 45,29 TL seviyesinden işlem görürken satış fiyatı 45,40 TL bandında yer alıyor. Böylece dolar, 45 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürmeye devam ediyor.

Euro kuru 53,47 TL alış ve 53,56 TL satış seviyelerinde kaydedildi. Sterlin ise 61,86 TL alış ve 61,94 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

9 Mayıs Cumartesi günü her iki para biriminde de sınırlı fiyat hareketleri dikkat çekiyor.

Güncel rakamlar, piyasa işlem hacmine ve küresel gelişmelere bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebiliyor.

