Elif Karaarslan tahliye edildi! İlk paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

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Eski hakem Elif Karaarslan yeniden gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla hakemlik kariyeri sona eren ve daha sonra sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaya başlayan Karaarslan’ın tahliye edildiği ortaya çıktı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu bulunduğu belirtilen Karaarslan, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekti.

Tahliye sonrası ilk paylaşım geldi

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Elif Karaarslan’ın tahliye edilmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Karaarslan, hesabından önce beyaz kalp ve beyaz güvercin emojileri paylaştı.

Ardından yaptığı paylaşımda ise “Allah kimseyi düşürmesin” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Kuruçeşme sahilinden paylaşım yaptı

Tahliyesinin ardından Kuruçeşme sahilinden de paylaşım yapan Karaarslan’ın sosyal medya hareketliliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, eski hakemin yeniden gündem olması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hakemlik kariyeri sona ermişti

Elif Karaarslan, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararla gündeme gelmişti. Sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntü iddialarının ardından Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir hakkında hakemlikten men kararı verilmişti.

TFF Tahkim Kurulu’nun da onadığı kararla Karaarslan’ın hakemlik kariyeri sona ermişti. Eski hakem, bu sürecin ardından sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaya başlamıştı.

Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Tahliye haberinin ardından Elif Karaarslan’ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündeme taşındı. Özellikle “Allah kimseyi düşürmesin” notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.