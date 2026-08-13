Mabel Matiz’in “Ha Leylim” şarkısı hakkında müstehcenlik soruşturması başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz adıyla bilinen şarkıcının “Ha Leylim” adlı şarkısı hakkında müstehcenlik soruşturması başlattı.

MÜSTEHÇENLİK SUÇU DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLDİ

Başsavcılıkça konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şarkı sözleri ve klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu doğrultusunda değerlendirildiği belirtildi.

Maddeyi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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“Kamuoyunda Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda paylaşılan “Ha Leylim” isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleriyle beraber görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekte, maddeyi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”

MABEL MATİZ HAKKINDA DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILMIŞTI

Ünlü şarkıcı Matiz hakkında daha önce de “Perperişan” adlı şarkının sözlerinde müstehcen ifadelerin bulunduğu ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmadan paylaşıldığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Soruşturma ve yargı sürecinden sonra mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Matiz hakkında beraat kararı vermişti.