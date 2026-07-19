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Emekli maaşına ek zam: Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda

En düşük emekli maaşı 20 binden 23 bin 552 liraya çıkarılırken, ilgili yasa teklifi ise bu hafta Meclis'te görüşülecek. Yasa teklifinin onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Eklenme 19.07.2026 - 12:57
Güncellenme 19.07.2026 - 14:39
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda 5 milyona aşkın emekli ise maaşlarına gelecek ek zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

ZAM FARKI TBMM GENEL KURULU’NDA

3 bin 552 liralık zam farkını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldi. Söz konusu yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve milyonlarca emekli 3 bin 552 liralık maaş zam farkını hesaplarında görmeye başlayacak. 

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YASA TEKLİFİ NE ZAMAN KABUL EDİLECEK?

Meclis Genel Kurulu’na gelen yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanması ve yeni haftada yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EMEKLİLER ZAM FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasa teklifinin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise zam farklarının ne zaman yatacağını ilişkin resmî açıklamayı yapacak ve zam farkları SGK’nın açıkladığı tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatacak.

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