Emekli maaşına ek zam: Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmiştir.

tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmiştir. 3 bin 552 liralık zam farkını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunulmuş olup, kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

Genel Kurulu'na sunulmuş olup, kabul edilmesi halinde tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. Yasa teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin zam farklarının ne zaman hesaplarına yatacağına dair resmi açıklama yapacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda 5 milyona aşkın emekli ise maaşlarına gelecek ek zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

ZAM FARKI TBMM GENEL KURULU’NDA

3 bin 552 liralık zam farkını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldi. Söz konusu yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve milyonlarca emekli 3 bin 552 liralık maaş zam farkını hesaplarında görmeye başlayacak.

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YASA TEKLİFİ NE ZAMAN KABUL EDİLECEK?

Meclis Genel Kurulu’na gelen yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanması ve yeni haftada yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EMEKLİLER ZAM FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasa teklifinin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise zam farklarının ne zaman yatacağını ilişkin resmî açıklamayı yapacak ve zam farkları SGK’nın açıkladığı tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatacak.