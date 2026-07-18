Emekliye seyyanen zam: Kanun teklifi TBMM’de

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TBMM 'ye sunulan kanun teklifi, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanmasını talep etmektedir.

'ye sunulan kanun teklifi, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanmasını talep etmektedir. Teklifin gerekçesinde, yalnızca memurlara yapılan zammın sosyal adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu vurgulanmakta, memur emeklileri ile çalışan memurlar arasında ekonomik farklılık oluştuğu ifade edilmektedir.

Kanun teklifinin, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ tarafından sunulduğu ve 2.5 milyon memur emeklisinin yaşadığı hak kayıplarının sona erdirilmesi hedeflendiği belirtilmektedir.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu kapsamda memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklisine de verilmesi için hazırlanan kanun teklifi Meclis’e iletildi.

SOSYAL ADALET VE HAKKANİYETE AYKIRI

Söz konusu teklifin komisyona sevk edildiği öğrenilirken, teklifin gerekçesinde seyyanen zammın yalnızca memurlara verilmesinin sosyal adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

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Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“14 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan 7456 sayılı kanunun 28. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye ilave edilen ek madde 40, memurlara yönelik seyyanen ek ödeme zammının memur emeklilerine verilmesini engelleyen bir hüküm olarak yürürlüğe girmiştir.

MALİ AYRIM OLUŞTU

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 40. maddesiyle memurlara ek ödeme yapılması öngörülse de, yapılan düzenlemeyle ilgili ödemenin emeklilik haklarının hesabında göz önünde bulundurulmaması neticesiyle ortaya çıkmıştır. Bu durum, çalışan memurlarla aynı hizmet ve statü geçmişine sahip memur emeklileri arasında ekonomik haklar açısından farklılık oluşturmuştur.

MEMUR EMEKLİLERİ MALİ İYİLEŞTİRMELERDEN MAHRUM

Memur emeklilerinin aktif çalışma dönemlerinde tabi oldukları personel rejimi ve sosyal güvenlik sistemi göz önünde bulundurulduğu zaman, görevdeki kamu personellerine yönelik sürekli nitelikteki ekonomik iyileştirmelerden tümüyle hariç tutulmaları, sosyal adalet ve hakkaniyet ilkeleri açısından tekrar gözden geçirilmesi gereken bir durum yaratmıştır.

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM HAKKI

Bu kanun teklifiyle yeni ve bağımsız bir ekonomik hak oluşturulması değil, 14 Temmuz 2023’te yapılan düzenlemenin ardından memur emeklileri açısından oluşan ekonomik farklılığın sona erdirilmesi, sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri kapsamında kamu personel sistemi içindeki dengenin tekrar tesis edilmesi, memur emeklilerinin seyyanen ek ödeme hakkını geri alması, hukuksuzluk ve adaletsizliğin sona erdirilerek 2.5 milyona yakın memur emeklisinin yaşadığı hak ve gelir kayıplarının sonlandırılarak mağduriyetlerin bitirilmesi hedeflenmektedir.”

KANUN TEKLFİNİ KİM VERDİ?

Söz konusu kanun teklifinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ tarafından TBMM’ye sunulduğu öğrenildi.