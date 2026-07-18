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SGK temmuz ayında zam yaptı: Başvurana tek seferde 141 bin TL ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu, evlenmek isteyen kızlara tek seferde 2 yıllık toplu ödeme yaparken, temmuz ayında bu ödemeler zamlandı. Bu kapsamda, “çeyiz desteği” adı verilen bu yardım, 120 bin liradan 141 bin 312 liraya yükseltildi.

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Eklenme 18.07.2026 - 20:00
Güncellenme 18.07.2026 - 20:04
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Evlenmek isteyen kızlara müjdeli bir haber verildi. Bu kapsamda şartları sağlayan kızların başvuru yapması halinde toplu para yardımı alacağı öğrenildi.

ÇEYİZ YARDIMI KİMLERE ÖDENİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alan ve evlenmek isteyen kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımını tek seferde yapıyor.

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EVLENMEK İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Ayrıca, hayatını kaybeden kamu personelinin aylığını alan yakınlarına da 12 maaşlık “evlenme ikramiyesi” ödeniyor.

Ölüm aylığı alan kızların evlenmeleri durumunda SGK tarafından çeyiz desteği verilirken; SGK, bu ödemelerde kişinin yaşına bakmıyor ve 141 bin 312 liraya kadar para yardımı yapıyor. Bu kapsamda kızın evlenmesi ve evlendiği esnada aylığın ödeniyor olması yeterli kabul ediliyor.

ÇEYİZ YARDIMI NE KADAR?

Çeyiz yardımının ne kadar ödeneceğini ölüm aylığı belirlerken, temmuz ayında taban aylık artışı ile beraber çeyiz yardımına da zam geldi. Bu kapsamda 23 bin 552 lira olan taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğu kızın en düşük ölüm aylığı 5 bin liradan 5 bin 888 liraya yükselirken, çeyiz yardımı ise 141 bin 312 liraya tırmandı.

ÇEYİZ YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Kızların çeyiz yardımından faydalanması için evlenmesi ve evlendiği esnada aylık almaya devam ediyor olması yeterli olurken, evlenmesinin ardından belgelerle SGK’ya yazılı olarak müracaat etmesi gerekiyor.

Öte yandan memur yakınına da evlilik ikramiyesi adı altında 12 maaş ikramiye veriliyor. Kız çocuklarının yanı sıra, dul memur eşinin evlenmesi durumunda toplam 12 aylık tutarında çeyiz ikramiyesi veriliyor.

Aynı zamanda, annenin oğlu veya kızı nedeniyle emekli sandığından aylık alması halinde evlendiği zaman yine maaşının 12 katı çeyiz yardımı ödeniyor.

ÇEYİZ YARDIMI VE EVLİLİK İKRAMİYESİ YARARLANMA SÜRESİ

Bu yardımlardan yararlanmak için toplam 5 yıllık sürenin olduğu öğrenildi. Buna göre, şartları sağlayan kişilerin çeyiz yardımından ve evlenme ikramiyesinden yararlanmak için 5 yıl içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlükleri’ne yapılması gerekiyor.

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