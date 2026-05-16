HaberX
TRY USD
DOLAR
45,5668 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,0043 -%-0.22
STERLİN
61,1770 -%-0.07
BİTCOİN
₺3.502.999 -%-0.64
ETHEREUM
₺96.527,00 -%-1.28
ALTIN
6.656,84₺ -%-0.51
Anasayfa/Magazin/Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Boşandı

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Boşandı

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un 2018’de başlayan evliliklerini tek celsede sonlandırdığı iddia edildi. Boşanmanın Gemlik’te gerçekleştiği öne sürüldü.

Oluşturan
Eklenme 16.05.2026 - 12:12
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Boşandı

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bir iddia gündeme geldi. Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un evliliklerini sona erdirdiği öne sürüldü.

Yaklaşık 8 yıldır evli olan ve 2018 yılında dünyaevine girdikleri bilinen çiftin, tek celsede anlaşmalı olarak boşandığı iddia edildi. Boşanma sürecinin Gemlik Adliyesi’nde gerçekleştiği yönünde bilgiler yer aldı.

İddialara göre çiftin bu kararı sessiz bir süreçte aldığı ve kamuoyuna yansımadan hukuki sürecin tamamlandığı belirtildi. Ayrıca çiftin 2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel’in velayetinin anne Cansu Tosun’a verildiği öne sürüldü.

Boşanma iddiasına ilişkinin taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Magazin

Uzak Şehir Ayrılığı Kısa Sürdü: Alper Çankaya’nın Yeni Adresi Belli Oldu

3 saat önce
Magazin

Afra Saraçoğlu, Başrolü Olduğu A.B.İ Dizisi Ayrılıyor

6 saat önce
Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Açıklandı: Solunum Desteği İle Tedavisi Sürüyor
Magazin

Kadir İnanır’ın Sağlık Durumu Açıklandı: Solunum Desteği İle Tedavisi Sürüyor

3 gün önce
Magazin

Ünlü Şarkıcı Yaşar İpek’e Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle 3 Yıl Hapis Cezası!

4 gün önce
Magazin

Edis A Milli Takım İçin Martılar Şarkısını Yeniden Düzenledi

4 gün önce
Dua Lipa’nın Manifest Paylaşımı Ortalığı Salladı!
Magazin

Dua Lipa’nın Manifest Paylaşımı Ortalığı Salladı!

5 gün önce