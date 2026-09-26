Eski futbolcu Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

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Dün Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir dönem Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, bu kez Kocaeli’nin sahasında güvenlik görevlisi olarak görev aldı.

UZUN YILLAR KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ

Kocaeli’de dünyaya gelen Civelek, Kocaelispor altyapısında futbol kariyerine başlarken, uzun yıllar boyunca Kocaelispor formasıyla mücadele etti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV ALDI

Yeşil-siyahlı takımın zor zamanlarında da takımda yer alarak şehre hizmet veren Civelek’in futbol kariyerini sonlandırdığı biliniyordu. Eski futbolcunun şu an ne yaptığı merak konusu olurken, dün Kocaeli Stadyumu’nda güvenlik görevlisi olarak görev aldığı ortaya çıktı.

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DİKKAT ÇEKTİ

Bir dönem Kocaelispor’un evinde ter döken eski futbolcunun dün ise oynanan Türkiye-Fransa karşılaşmasında güvenlik görevlisi olarak sahada yer alması karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.