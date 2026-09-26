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FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı verirken, sarı-lacivertli takımın 45 gün içinde gerekli ödemeyi yapması durumunda cezanın kalkacağı ifade edildi.

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Eklenme 26.09.2026 - 09:29
Güncellenme 26.09.2026 - 10:18

FIFA, son transfer listesi yasaklar listesini yayınlarken, Türkiye’den Fenerbahçe de bu listede yer aldı. FIFA’nın resmi transfer yasağı kaydı bölümünde sarı-lacivertli takım için 3 dönemlik transfer yasağı olduğu gözlemlenirken, söz konusu kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu ifade edildi.

45 GÜN İÇİNDE GEREKLİ ÖDEMENİN YAPILMASI GEREKİYOR

Edinilen bilgilere göre, bu yaptırımın kaldırılması için Fenerbahçe’nin 45 gün içinde gerekli ödemeyi yapması gerekiyor. Buna göre dosyada yer alan tutarın ödenmesi halinde sarı-lacivertli takımın transfer yasağı kalkacak.

ÖDEME YAPILMAZSA YASAK DEVAM EDECEK

Fakat, ödemenin yapılmaması halinde üç dönem transfer yasağının devam edebileceği ifade edildi.

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FENERBAHÇE’NİN NE KADAR ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR?

3 dönem transfer yasağının Youssef En-Nesyri’nin bonservisi nedeniyle geldiği öğrenilirken, dosya doğrultusunda sarı-lacivertli kulübün ne kadar ödeme yapması gerektiğini şu an için açıklanmadı.

FENERBAHÇE’DEN İLK AÇIKLAMA 

Öte yandan, sarı-lacivertli kulüp, transfer yasağına yönelik yaptığı ilk açıklamada ödemenin pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

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