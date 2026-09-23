Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmalarına az bir zaman kala temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç tarihleri açıklandı. Temsilcilerimiz, zorlu karşılaşmalardan 3 puan almayı hedeflerken, mücadelelerin ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu oldu.
GALATASARAY – BARCELONA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray – Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray – Barcelona
21 Ekim 2026
19:45 Lille – Galatasaray
3 Kasım 2026
20:45 Galatasaray – Stuttgart
24 Kasım 2026
20:45 Galatasaray – Aston Villa
8 Aralık 2026
23:00 AEK Athens – Galatasaray
19 Ocak 2027
20:45 Galatasaray – Feyenoord
27 Ocak 2027
23:00 PSG – Galatasaray
ASTON VİLLA- FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öte yandan, Aston Villa – Fenerbahçe karşılaşması ise, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba
22.00 | Aston Villa – Fenerbahçe
3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı
19.45 | Fenerbahçe – Slavia Prag
4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe – Liverpool
5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba
23.00 | Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba
23.00 | LASK – Fenerbahçe
7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe – Villarreal
8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | Atletico Madrid – Fenerbahçe