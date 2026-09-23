Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç tarihleri belirlenmiş olup, her iki takım da 3 puan hedeflemektedir.

ve Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç tarihleri belirlenmiş olup, her iki takım da 3 puan hedeflemektedir. Galatasaray , Barcelona ile 13 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00'de karşılaşacak ve maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.

, ile 13 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00'de karşılaşacak ve maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır. Fenerbahçe, Aston Villa ile 11 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00'de karşılaşacak ve bu mücadele de TRT 1'den naklen yayınlanacaktır.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmalarına az bir zaman kala temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç tarihleri açıklandı. Temsilcilerimiz, zorlu karşılaşmalardan 3 puan almayı hedeflerken, mücadelelerin ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu oldu.

GALATASARAY – BARCELONA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

13 Ekim 2026

Haber Devam Ediyor

21:00 Galatasaray – Barcelona

21 Ekim 2026

19:45 Lille – Galatasaray

3 Kasım 2026

20:45 Galatasaray – Stuttgart

24 Kasım 2026

20:45 Galatasaray – Aston Villa

8 Aralık 2026

23:00 AEK Athens – Galatasaray

19 Ocak 2027

20:45 Galatasaray – Feyenoord

27 Ocak 2027

23:00 PSG – Galatasaray

ASTON VİLLA- FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Öte yandan, Aston Villa – Fenerbahçe karşılaşması ise, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba

22.00 | Aston Villa – Fenerbahçe

3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı

19.45 | Fenerbahçe – Slavia Prag

4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe – Liverpool

5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba

23.00 | Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe

6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba

23.00 | LASK – Fenerbahçe

7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe – Villarreal

8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba

23.00 | Atletico Madrid – Fenerbahçe