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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları yaklaşırken; Galatasaray-Barcelona ve Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

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Eklenme 23.09.2026 - 14:29
Güncellenme 23.09.2026 - 14:41

Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmalarına az bir zaman kala temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç tarihleri açıklandı. Temsilcilerimiz, zorlu karşılaşmalardan 3 puan almayı hedeflerken, mücadelelerin ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu oldu.

GALATASARAY – BARCELONA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ  

13 Ekim 2026 

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21:00 Galatasaray – Barcelona 

21 Ekim 2026 

19:45 Lille – Galatasaray 

3 Kasım 2026 

20:45 Galatasaray – Stuttgart 

24 Kasım 2026 

20:45 Galatasaray – Aston Villa 

8 Aralık 2026 

23:00 AEK Athens – Galatasaray 

19 Ocak 2027 

20:45 Galatasaray – Feyenoord 

27 Ocak 2027 

23:00 PSG – Galatasaray 

ASTON VİLLA- FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Öte yandan, Aston Villa – Fenerbahçe karşılaşması ise, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba

22.00 | Aston Villa – Fenerbahçe

3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı

19.45 | Fenerbahçe – Slavia Prag

4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe – Liverpool

5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba

23.00 | Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe

6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba

23.00 | LASK – Fenerbahçe

7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba

20.45 | Fenerbahçe – Villarreal

8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba

23.00 | Atletico Madrid – Fenerbahçe

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