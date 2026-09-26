HaberX
AnasayfaSporRoberto Carlos bir gecede servetinin yüzde 99’unu kaybetti

Roberto Carlos bir gecede servetinin yüzde 99’unu kaybetti

Dünyaca ünlü eski futbolcu Roberto Carlos, futbolculuk döneminde kazandığı servetinin neredeyse tamamını bir gecede kaybettiğini açıkladı.

Oluşturan
Eklenme 26.09.2026 - 13:21

Başta Real Madrid olmak üzere dünya devlerinde futbol oynayan ve bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Roberto Carlos, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor’da da teknik direktör olarak görev almıştı. Carlos, kariyeri boyunca elde ettiği servetinin yüzde 99’unu bir gecede kaybettiğini duyurdu.

SERVETİNİ NASIL KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Dünyaca ünlü futbolcu, eski menajeri ve ailesiyle büyük sorunlar yaşadığını aktarırken, bir sabah uyandığında servetinin yüzde 99’unu kaybettiğini açıkladı.

Carlos, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Haber Devam Ediyor
FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı
Spor
FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı
FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı verirken, sarı-lacivertli takımın 45 gün içinde gerekli ödemeyi yapması durumunda cezanın kalkacağı ifade edildi.
Fikret Orman Küplere Bindi! Lafını Esirgemedi
Spor
Fikret Orman Küplere Bindi! Lafını Esirgemedi
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman Sözcü TV'ye konuştu. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi hakkında...

“Eski menajerimle büyük sorunlar yaşadım. Ayrıca ailemle ilgili problemlerim vardı. Perşembe gecesi uyudum, cuma sabahı uyandığımda varlığından bile haberdar olmadığım bir sürü belge elime ulaştı. İşte o an bütün geçmişimi kaybettiğimi anladım.

“AYNI HATALARI GENÇ FUTBOLCULAR YAPMASIN”

Menajerler ve ailevi problemler yüzünden futboldan kazandığım servetin yüzde 99’unu kaybettim. Ben sayısız hata yaptım. Aynı hataları genç futbolcular yapmasın.”

Dünyaca ünlü futbolcu, daha sonra Paul ve “Entourage” olarak belirttiği ekibinin desteği sayesinde ekonomik durumunu toparladığını ve aile yaşamını tekrar düzenlemeyi başardığını aktardı.

JULİO CESAR DA EKONOMİK SORUNLAR YAŞAMIŞ

Carlos’un yanı sıra, Benfica’nın eski kalecisi Julio Cesar da kariyerinden sonra ekonomik sorunlar yaşadığını belirtirken; Cesar, 2012’de bilgi ve güven eksikliği yüzünden bir menajer tarafından kandırıldığını ve bu nedenle bankaya borçlandığını belirtti.

“DAHA KAPSAMLI DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

Futbolcuların kariyerlerini noktalamasından sonra karşılaşabilecekleri problemlere vurgu yapan Cesar, bu gibi durumlara karşı daha kapsamlı bir desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir

Spor

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

17 saat önce
Spor

Eski futbolcu Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

19 saat önce
Spor

FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı

1 gün önce
Spor

Süper Lig’in yeni ekibi Abdullah Avcı ile anlaşmaya yakın

3 gün önce
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

4 gün önce
Spor

Bir dönem UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden takım amatör lige düşürüldü

4 gün önce