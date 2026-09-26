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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan fon krizine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son zamanlarda gündemden düşmeyen fon soruşturmasının sermaye piyasalarında yapısal bir sorunu ortaya koymadığını ve kısıtlı bir alanda yaşandığını aktardı.

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Eklenme 26.09.2026 - 14:12
Güncellenme 26.09.2026 - 14:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde gündeme gelen fon soruşturmasına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Yılmaz, yapısal bir krizle karşı karşıya olunmadığını ifade ederken, ilgili kurumların problemin çözümü konusunda koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

“MAKROEKONOMİK TEMELLER SAĞLAM”

Ülke ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunun altını çizen Yılmaz, yaptığı açıklamada, ekonomide herhangi bir problemin yaşanmadığını ve sermaye piyasalarının yapısının da sağlıklı olduğunu belirtti.

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GEÇİCİ BİR SORUN

Finansal piyasalarının daha iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında ise belirli ve kısıtlı bir alanda problem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada. Fakat sermaye piyasalarımızda belli bir alanda ortaya çıkmış bir problem yaşıyoruz. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda yaşanan bir problem.

Bu soruna yönelik ilgili kurumlar koordinasyon içinde çalışıyor. İnşallah bu sorunu atlattığımızda güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek.”

FON MAĞDURLARI İÇİN 1 MİLYON TL FORMÜLÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ekonomi bürokrasisinin fon mağdurlarına ilişkin çözüm seçeneklerini değerlendirmek üzere toplandığı, 1 milyon liranın altında parası olanlara ödemelerin hızlı bir şekilde yapılmasının planlandığı belirtildi.

1 MİLYON TL’NİN ALTINDAKİ TUTARLAR NASIL ÖDENECEK?

Sabah gazetesinin haberine göre, para piyasası fonlarındaki yatırımcıların ödemelerde öncelikli olması değerlendirilirken, 1 milyon liranın altındaki tutarların ödenmesinde Takasbank’taki teminatlarla fonların devlet içi borçlanma senetlerini (DİBS) yatırdığı kaynakların kullanılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

NİHAİ KARAR VERİLDİ Mİ?

Para piyasası fonlarındaki mağdurların bu süreçte öncelikli olması beklendiği vurgulanırken, şu an için nihai bir kararın verilmediği aktarıldı.

SALI GÜNÜ TOPLANTI YAPILACAK

Ayrıca fon yöneticilerinin bankalarına yönelik henüz bir karar alınmadığı öğrenilirken, konuya yönelik salı günü tekrar görüşme gerçekleştirileceği ve alınacak kararlara nihai şeklin bu görüşmede verileceği kaydedildi.

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