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Marsilya itiraf etti: Fenerbahçe’nin Mason Greenwood için ödediği parayı beğenmedi

Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunurken, itiraf gibi yaptığı açıklamada futbolcu için çok daha yüksek para kazanmayı öngördüklerini belirtti.

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Eklenme 15.07.2026 - 15:13
Güncellenme 15.07.2026 - 15:19
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Fenerbahçe, Marsilya’dan İngiliz futbolcu Mason Greenwood’u transfer ederken, oyuncunun eski kulübü Marsilya’ya 39 milyon euro transfer bedeli ödedi.  

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bu kapsamda, İngiliz futbolcu Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olurken, Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi ise itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

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LORENZİ’DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Lorenzi, Greenwood transferi konusunda birçok takımın kapılarını çalacağını ve 80-100 milyon euro seviyelerinde bir gelir elde edeceklerini düşündüklerini fakat kulüplerin Greenwood için adım atmadığını, bu nedenle transfer ücretinin de düştüğünü belirtti.

GREENWOOD’DA MARSİLYA’DAN AYRILMAK İSTEDİ

Lorenzi konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Greenwood için 80-100 milyon lira seviyeleri konuşulurken, birçok kulübün kapımızı çalacağını ve yüksek gelir elde edeceğimizi düşünüyorduk. Ne yazık ki neredeyse hiçbir kulüp Greenwood için kapımızı çalmadı. Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferi konuşulurken, futbolcu da Marsilya’dan ayrılmak istedi. Bu yüzden takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncuyu tutmak gibi bir düşüncemiz olmadı.”

Marsilya Sportif Direktörü, Greenwood’a başarılar dilerken, artık geleceğe baktıklarını ve yeni oyunculara odaklanacaklarını belirtti.

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