Galatasaray’dan ayrılan Mauro Icardi’nin yeni adresi belli oldu

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Eylül 2022’de Galatasaray’a transfer olan ve bu süreçte Galatasaray’ın peş peşe yaşadığı 4 şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı yönetimle anlaşamayınca takımdan ayrılacağı kesinleşti.

ICARDİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Sözcü’nün haberine göre, Arjantinli golcünün yeni adresi belli olurken, Icardi kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor.

Icardi’nin Arjantin’de hangi takımda oynayacağı şu an için belli olmazken, önümüzdeki günlerde Arjantin’in köklü takımlarından biriyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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ICARDİ, GALATASARAY’DA KAÇ GOL ATTI?

8 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi, bu süreçte toplam 134 resmi maça çıkarken, 77 gol atarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde etti.

GALATASARAY’DAN ICARDİ İÇİN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaray, sosyal medya hesabından Icardi için duygu yüklü paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7’den 70’e her Galatasaraylı’nın gönlüne taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık sadece kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptanın bugün çocukları Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor, böyle bir aşk unutulmaz.”