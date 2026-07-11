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Fenerbahçe Pogon Szczecin golleri kim attı?

Yeni sezon hazırlık maçında Fenerbahçe, Pogon Szczecin karşısında ilk yarıyı önde kapattı. Peki Fenerbahçe Pogon Szczecin golleri kim attı?

Fenerbahçe
Oluşturan
Eklenme 11.07.2026 - 21:28
Güncellenme 11.07.2026 - 21:48
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Yeni sezon öncesi taktiksel uyum ve kondisyon depolama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Polonya liginin güçlü ekiplerinden Pogon Szczecin ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 45 dakikasında sergilenen baskılı ve tempolu oyun, sarı-lacivertli taraftarları sezon öncesinde heyecanlandırdı. İlk devresi tamamlanan karşılaşmada skor üstünlüğünü eline alan temsilcimizin golcüleri merak konusu oldu. Fenerbahçe Pogon Szczecin golleri kim attı?

İşte Fenerbahçe Pogon Szczecin maçında golleri atan oyuncular

Sarı-lacivertli ekibin baştan sona üstün oynadığı ilk devrede iki farklı isim sahneye çıktı. 8. dakikada sağ kanattan içeriye kat ederek beklenmeyen anda şut atan Cengiz Ünder gol perdesini araladı. 23. dakikada ise sol kanattan başlayarak sağ kanatta tamamlanan atakta Mimovic’in ortasını gole çeviren isim Anthony Musaba oldu. Devrenin geri kalan bölümlerinde de oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Fenerbahçe, kalesinde ciddi bir tehlikeye geçit vermeden soyunma odasına 2-0’lık konforlu bir skorla gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Marco Asensio’nun asistinde topu yarı sahadan alan Sidiki Cherif net bir vuruş ile golünü attı. 52. dakikada yaptığı pres ile ceza sahası civarında topu kapan Cherif takımının 4. kendisinin ise 2. golünü kaydetti.

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