Fenerbahçe’de Muhammed Salah Sesleri!

6-7 Haziran’da gerçekleşecek Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde, her iki başkan adayı olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin seçimi kazanmak için ses getirecek transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda iki adayın da yıldız futbolcu Muhammed Salah’ı transfer etmek için devreye girdiği iddia edildi.

Liverpool FC ile sözleşmesi sona eren Mısırlı yıldızın sarı-lacivertli ekibin radarına girdiği öne sürülürken, Yıldırım ve Safi’nin seçimi kazanması hâlinde bu transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Salah’ın, yıllık 20 milyon euro maaş karşılığında 1+1 yıllık sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, transfer sürecine ilişkin her iki başkan adayının da oyuncuyla iletişim hâlinde olduğu kaydedildi.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyerinde Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi önemli kulüplerin formasını giyen Mısırlı yıldız, dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösteriliyor. Özellikle Liverpool formasıyla sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Salah, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

2017 yılında Liverpool’a transfer olan Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı 441 karşılaşmada 257 gol ve 122 asistlik performans sergileyerek önemli başarılara imza attı. Ayrıca bu sezon 40 maçta 12 gol ve 9 asist üreterek takımının başarısında önemli rol oynadı.

4 DEFA GOL KRALI OLDU

Kariyerinde 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mısırlı yıldız, Premier Lig’de 4 kez de gol kralı oldu.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkanlığı kazanması hâlinde Muhammed Salah’ı takıma kazandıracakları öne sürüldü.