Survivor 24 Mayıs Eleme Gecesinde Kim Elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonunda 24 Mayıs akşamı oynanan düello karşılaşmaları, yarışmanın seyrini değiştiren gelişmelere sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Mavi Takım yarışmacılarından Beyza Gemici, rakibi karşısında aldığı yenilgiyle adaya veda etti.

Düelloda Beyza Gemici’nin rakibi karşısında üstünlük kuramaması sonucu, yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Can Berkay Ertemiz ise mücadeleyi kazanarak Survivor macerasına devam etme hakkı elde etti.

Düelloda Eşleşmeler

24 Mayıs tarihli bölümde gerçekleştirilen eleme oyunu öncesinde eşleşmeler Ramazan Sarı ile Can Berkay Ertemiz, Beyza Gemici ile Sercan Yıldırım şeklinde gerçekleşti. Zorlu parkurda yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak üstünlük kurmak için mücadele etti.

Rakiplerine yenilen Beyaz ve Can Berkay son turda eşleşti ve buradan Can Berkay üstün olarak ayrıldı.

Can Berkay’dan Dikkat Çeken Açıklama

Yarışma sürecinde tartışmalara neden olan Sercan ve Beyza Gemici arasındaki ilişki iddiaları hakkında yarışmacı Can Berkay’ın daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Can Berkay, konuyla ilgili ifadelerinde Sercan’ı arkadaş olarak gördüğünü belirterek şu sözleri kullanmıştı:

“Ben Sercan’ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana bu yolla gelip ben işte Beyza’ya yanıp tutuşuyorum, aramda böyle bir ilişki istiyorum. İşte bir hafta daha 10 gün daha burada kalmasını istiyorum deseydi ben düelloya girdiğinde Beyza’ya karşı kaybederdim.”

Survivor 2026 sürecinde Sercan Yıldırım ve Beyza Gemici arasında olduğu öne sürülen yakınlık iddiaları, yarışma boyunca zaman zaman gündeme geldi. İddialar sonrası bazı yarışmacıların açıklamaları tartışmaları artırırken, konu sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yarışma dışında da Sercan ve Beyza olayları ile ilgili gelişmeler yaşandı. Oyuncu Kerimhan Duman’ın, sevgilisi olduğu öne sürülen Beyza Gemici’yi sosyal medya hesabından takipten çıkması, ilişkide ayrılık yaşandığı yönünde yorumlandı.

Survivor 2026 Kadroları ve Elenen Yarışmacılar

Sezon boyunca yarışmadan ayrılan isimler de netleşmeye devam ediyor. 2026 sezonunda çok sayıda yarışmacı farklı dönemlerde adaya veda ederken, Beyza Gemici de son elenen isimler arasına katıldı.

Kırmızı Takım: Deniz Çatalbaş, Sude Demir, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın

Mavi Takım: Ramazan Sarı, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Can Berkay Ertemiz (Beyza Gemici elendi)