Euro Yükseliyor Dolar Sabit! İşte 25 Mayıs Güncel Rakamlar

Yeni işlem gününde döviz kurlarında sınırlı hareketler dikkat çekti. Piyasa verilerine göre ABD Doları/TL kuru 45,73–45,74 bandında işlem görürken, Euro/TL kuru 53,10 seviyelerinde yatay bir seyir izledi. Önceki güne kıyasla kur hareketlerinde belirgin bir değişim görülmedi.
Euro ve Dolar’da Güncel Seviyeler
Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre:
- Dolar/TL alış: 45,7331 – satış: 45,7450
- Euro/TL: yaklaşık 53,10 seviyelerinde
Döviz piyasasında işlem hacmi, gün içi veri akışına bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor.
Borsa İstanbul’da Yatay Seyir
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 13.808,20 puan seviyesinde yatay tamamladı. Endekste kayda değer bir değişim görülmezken, genel görünümde sınırlı hareketlilik öne çıktı.
Altın Fiyatlarında Güncel Görünüm
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4.555,37 dolar seviyesine yükselerek gün içinde yüzde 1’in üzerinde artış kaydetti. Altın piyasasında, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir sürüyor.