Serenay Sarıkaya Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı!

Serenay Sarıkaya Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı!

Geçtiğimiz günlerde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Sarıkaya’nın yurt dışında olması nedeniyle işlem uygulanamamıştı. Ünlü oyuncu, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul’da gözaltına alındı.

Eklenme 25.05.2026 - 10:31
Güncellenme 25.05.2026 - 10:37
11 Mayıs tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Serenay Sarıkaya’nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında bulunan Sarıkaya ise Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini belirtmişti. Oyuncu, bugün Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul’da gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPTI

Gözaltı kararı verilmesinin ardından ilk açıklamasını yapan Sarıkaya, “Uzun zamandır planladığım yurt dışı seyahatindeyken haberi aldım. Mümkün olan en kısa sürede Türkiye’ye dönüp gerekli tüm prosedürleri yerine getireceğim. Ben iyiyim, bir sorun yok. Merak eden herkese sevgiler” ifadelerini kullanmıştı.

Sarıkaya’nın emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu testi yapılacağı ve test sonuçlarının önümüzdeki günlerde belli olmasının beklendiği ifade edildi.

