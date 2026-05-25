PSG ile Arsenal Finalde Karşı Karşıya: Şampiyonlar Ligi Kupası İçin Dev Mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun final eşleşmesi netlik kazandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Paris Saint-Germain ile Arsenal kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Yarı final aşamasını geçerek finale yükselen iki ekip, sezonun son maçında karşı karşıya gelecek.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre 2026 Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 19.00 olarak duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi Finali Hangi Statta Oynanacak?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan’ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Final müsabakası, yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskás Arena’da gerçekleştirilecek.

UEFA organizasyonlarında daha önce de önemli maçlara sahne olan stat, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

PSG ve Arsenal Kupayı Hedefliyor

Finale yükselen Paris Saint-Germain ile Arsenal, turnuva boyunca gösterdikleri performansla dikkat çekti. Fransız temsilcisi PSG, hücum gücüyle öne çıkarken; Arsenal ise dengeli oyun yapısıyla finale ulaştı.