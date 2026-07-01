Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Noa Lang , geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray 'da kiralık olarak forma giymiş ve hem performansı hem de saha dışındaki davranışlarıyla taraftarın sevgisini kazanmıştır.

, geçen sezonun ikinci yarısında 'da kiralık olarak forma giymiş ve hem performansı hem de saha dışındaki davranışlarıyla taraftarın sevgisini kazanmıştır. Transfer uzmanı Buchi Laba , Lang'ın Galatasaray 'a dönüşü konusunda umut verici bir bilgi paylaşarak, oyuncunun geri dönmek istediğini ancak kararın Napoli 'nin talebine bağlı olduğunu belirtmiştir.

, Lang'ın 'a dönüşü konusunda umut verici bir bilgi paylaşarak, oyuncunun geri dönmek istediğini ancak kararın 'nin talebine bağlı olduğunu belirtmiştir. Lang için Galatasaray'ın yeniden hamle yapması beklenirken, Napoli'nin 25 milyon Euro'luk bonservis bedelini 15-20 milyon Euro seviyelerine indirmesi halinde temasların yoğunlaşacağı ifade edilmiştir.

Geçen sezon İtalyan devi Napoli’den geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan Noa Lang, sadece performansıyla değil, saha dışındaki hareketleriyle de taraftarın sevgisini kazanmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber İtalya’ya geri dönen Hollandalı milli oyuncunun 25 milyon Euro’luk bonservisi için ilk etapta herhangi bir adım atılmasa da oyuncunun geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.

‘’Asla ‘Asla’ demeyin, kararı Napoli verecek’’

Transfer dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Buchi Laba, 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Laba, şu ifadelere yer verdi:

“Lang’ın Galatasaray’a dönüşü için asla ‘asla’ demeyin. Kendisi geri dönmeye can atıyor ancak bu tamamen Napoli’nin ne kadar talep edeceğine bağlı.”

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Galatasaray’ı unutamıyor

İtalya’dan Fioretina ile La Liga’dan bazı takımların da ilgilendiği ifade edilen Lang’ın önceliğinin Galatasaray olduğu daha önceden biliniyor. Hollandalı yıldız için transfer döneminde yeniden hamle yapması beklenen Galatasaray’ın, 25 milyon Euro’luk bonservis beklentisinde olan Napoli’nin bu rakamı 15-20 milyon Euro seviyelerine indirmesi halinde temasları yoğunlaştırması bekleniyor.

Galatasaray ile 2025-2026 sezonunda toplam 17 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 turu ilk maçı olan Juventus mücadelesindeki performasıyla büyük beğeni kazanmıştı.