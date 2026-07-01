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Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’

Galatasaray’da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Noa Lang’ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Eklenme 01.07.2026 - 13:21
Güncellenme 01.07.2026 - 13:26
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Geçen sezon İtalyan devi Napoli’den geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan Noa Lang, sadece performansıyla değil, saha dışındaki hareketleriyle de taraftarın sevgisini kazanmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber İtalya’ya geri dönen Hollandalı milli oyuncunun 25 milyon Euro’luk bonservisi için ilk etapta herhangi bir adım atılmasa da oyuncunun geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.

‘’Asla ‘Asla’ demeyin, kararı Napoli verecek’’

Transfer dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Buchi Laba, 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Laba, şu ifadelere yer verdi:

“Lang’ın Galatasaray’a dönüşü için asla ‘asla’ demeyin. Kendisi geri dönmeye can atıyor ancak bu tamamen Napoli’nin ne kadar talep edeceğine bağlı.”

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Galatasaray’ı unutamıyor

İtalya’dan Fioretina ile La Liga’dan bazı takımların da ilgilendiği ifade edilen Lang’ın önceliğinin Galatasaray olduğu daha önceden biliniyor. Hollandalı yıldız için transfer döneminde yeniden hamle yapması beklenen Galatasaray’ın, 25 milyon Euro’luk bonservis beklentisinde olan Napoli’nin bu rakamı 15-20 milyon Euro seviyelerine indirmesi halinde temasları yoğunlaştırması bekleniyor.

Galatasaray ile 2025-2026 sezonunda toplam 17 maça çıkan Noa Lang, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 turu ilk maçı olan Juventus mücadelesindeki performasıyla büyük beğeni kazanmıştı.

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