Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’un yeni rotası belli oldu

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Emre Mor , son olarak Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir kulüp arayışına girmiştir ve NEC Nijmegen kulübü ile antrenman yapma sürecine girmiştir.

, son olarak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir kulüp arayışına girmiştir ve kulübü ile antrenman yapma sürecine girmiştir. NEC Nijmegen Teknik Direktörü Dick Schreuder , Emre Mor'un durumu hakkında, futbolcunun mutlu olmasını sağlamak istediklerini ve kesin bir anlaşmanın henüz olmadığını belirtmiştir.

Teknik Direktörü , Emre Mor'un durumu hakkında, futbolcunun mutlu olmasını sağlamak istediklerini ve kesin bir anlaşmanın henüz olmadığını belirtmiştir. 28 yaşındaki milli futbolcu, kariyeri boyunca 217 maçta 21 gol ve 23 asist yapmıştır ve Avrupa kariyerine yeni bir sayfa eklemek istemektedir.

Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Eyüpspor gibi takımlarda forma giyen Emre Mor, son olarak formasını giydiği sarı-lacivertli takım ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir kulüp arayışına girmişti. An itibariyle bonservisi elinde olan Emre Mor’un yeni adresi Hollanda’nın NEC Nijmegen kulübü olabilir.

Emre Mor rotayı Hollanda’ya kırdı

NEC Nijmegen kulübünden yapılan resmi açıklamada, Emre Mor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüpleriyle beraber antrenman yapacağı belirtildi. Milli oyuncunun geleceği, Hollanda ekibiyle yapacağı deneme sürecinin ardından hazırlanacak değerlendirme raporuyla beraber netlik kazanacak.

Haber Devam Ediyor

‘’Bizimle kalabilir’’

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Dick Schreuder, deneyimli kanat oyuncusunun içinde bulunduğu sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Schreuder, öncelikli hedeflerinin futbolcunun yeniden sahada mutlu olmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Her şey yolunda gider ve kendini iyi hissederse bizimle kalabilir. Bu konuda kesin bir anlaşma yok. Önümüzdeki birkaç hafta, belki de hazırlık kampının sonuna kadar durumu değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa kariyerine yeni bir sayfa eklemek istiyor

İlk olarak Danimarka ekibi Nordsjaelland ekibiyle dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, sonrasında sırasıyla Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor’da forma giydi. Kariyeri boyunca 217 maçta forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu, 21 gol atarken 23 de asist yaptı.

Emre Mor ile NEC Nijmegen arasındaki temasın resmiyete kazanıp kazanmayacağını zaman gösterecek.