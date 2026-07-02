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Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’un yeni rotası belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Mor’un yeni adresi merak konusuydu. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile antremanlara katıldığı öğrenildi.

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Eklenme 02.07.2026 - 13:26
Güncellenme 02.07.2026 - 13:27
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Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Eyüpspor gibi takımlarda forma giyen Emre Mor, son olarak formasını giydiği sarı-lacivertli takım ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir kulüp arayışına girmişti. An itibariyle bonservisi elinde olan Emre Mor’un yeni adresi Hollanda’nın NEC Nijmegen kulübü olabilir.

Emre Mor rotayı Hollanda’ya kırdı

NEC Nijmegen kulübünden yapılan resmi açıklamada, Emre Mor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüpleriyle beraber antrenman yapacağı belirtildi. Milli oyuncunun geleceği, Hollanda ekibiyle yapacağı deneme sürecinin ardından hazırlanacak değerlendirme raporuyla beraber netlik kazanacak.

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‘’Bizimle kalabilir’’

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Dick Schreuder, deneyimli kanat oyuncusunun içinde bulunduğu sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Schreuder, öncelikli hedeflerinin futbolcunun yeniden sahada mutlu olmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Her şey yolunda gider ve kendini iyi hissederse bizimle kalabilir. Bu konuda kesin bir anlaşma yok. Önümüzdeki birkaç hafta, belki de hazırlık kampının sonuna kadar durumu değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa kariyerine yeni bir sayfa eklemek istiyor

İlk olarak Danimarka ekibi Nordsjaelland ekibiyle dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, sonrasında sırasıyla Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor’da forma giydi. Kariyeri boyunca 217 maçta forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu, 21 gol atarken 23 de asist yaptı.

Emre Mor ile NEC Nijmegen arasındaki temasın resmiyete kazanıp kazanmayacağını zaman gösterecek.

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