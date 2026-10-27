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Fenerbahçe’den derbi sonrası yaşanan olaylara yönelik ilk açıklama

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karışırken futbolcular birbirlerine sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunmuştu. Fenerbahçe, dün yaşanan olayların ardından yaptığı ilk açıklamada, bu davranışların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

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Eklenme 27.10.2026 - 15:19
Güncellenme 27.10.2026 - 15:23

Dün akşam RAMS Park’ta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken derbiyi 2-1 Galatasaray kazandı. Bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahadaki ve soyunma odasındaki futbolcular sözlü ve fiziksel münakaşaya girerken Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe’den Archie Brown kırmızı kart gördü.

“OLAYLAR CEZASIZ KALMAMALIDIR”

Fenerbahçe, olayların ardından resmî internet sitesinden yayımladığı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi. Fenerbahçe, yaşanan sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınayarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı çağrıda olayların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

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“Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.”

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