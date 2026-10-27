Faizler düştü! 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi sessiz sedasız değişti!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararı kapsamında 9 ay aradan sonra ilk defa faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya düşürdü. TCMB’nin bu kararının ardından bankaların güncel mevduat faiz oranları da değişti.

Buna göre yatırımcılar, 750 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisini araştırmaya başladı.

750 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK FAİZ KAZANCI

Yapılan güncel hesaplamalarla birlikte 750 bin TL’nin 32 günlük net faiz kazancının 22 bin 68 TL ile 19 bin 654 TL arasında değiştiği ortaya çıktı.

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Bu kapsamda, Türk Ticaret Bankasına yatırılan 750 bin TL için yüzde 44,50 faiz oranı verilirken aylık net faiz getirisi 22 bin 67 TL’yi buluyor.

Hayat Finans, 750 bin TL için yüzde 40,57 kâr payı sunarken buraya yatırılan 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi 22 bin 7 TL oluyor.

getirfinans, 750 bin TL için yüzde 41 faiz oranıyla 32 günün sonunda 20 bin 758 TL getiri imkânı sunuyor.

Akbank, 750 bin TL için yüzde 38 faiz oranı verirken bu bankaya yatırılan 750 bin TL’nin 32 günün sonunda net getirisi 20 bin 613 TL seviyesinde oluyor.

TOM Bank ve Anadolubank, yüzde 44 faiz oranıyla vade sonunda 20 bin 604 TL kâr payı sunuyor.

Alternatif Bank ve ING ise yüzde 43 faiz oranı sunarken, Alternatif Bank vade sonunda 20 bin 185 TL, ING ise 20 bin 128 TL faiz kazancı veriyor.

İş Bankası, yüzde 36,50 kâr payıyla 19 bin 800 TL net faiz kazancı sunuyor.

Son olarak TEB ve QNB ise yüzde 42 kâr payıyla 19 bin 653 TL net getiri imkânı sunuyor.