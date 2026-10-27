HaberX
AnasayfaEkonomiFaizler düştü! 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi sessiz sedasız değişti!

Faizler düştü! 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi sessiz sedasız değişti!

Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde aldığı faiz kararıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranları da güncellendi. Bu kapsamda, 750 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi de değişti.

Oluşturan
Eklenme 27.10.2026 - 14:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararı kapsamında 9 ay aradan sonra ilk defa faiz oranını yüzde 37’den yüzde 36’ya düşürdü. TCMB’nin bu kararının ardından bankaların güncel mevduat faiz oranları da değişti.

Buna göre yatırımcılar, 750 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisini araştırmaya başladı.

750 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK FAİZ KAZANCI

Yapılan güncel hesaplamalarla birlikte 750 bin TL’nin 32 günlük net faiz kazancının 22 bin 68 TL ile 19 bin 654 TL arasında değiştiği ortaya çıktı.

Haber Devam Ediyor
27 Ekim 2026 fındık fiyatları: İl il açıklandı
Ekonomi
27 Ekim 2026 fındık fiyatları: İl il açıklandı
27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fındık fiyatları üreticiler tarafından yakından takip edilirken serbest piyasada illere ve fındığın kalitesine göre farklılık gösteren fiyatlar açıklandı.
Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu, TÜFE Yüzde 32,61’e Çıktı
Ekonomi
Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu, TÜFE Yüzde 32,61’e Çıktı
Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilerle birlikte fiyat artışlarının güncel seyri netleşti. Peki mayıs ayında enflasyon ne kadar oldu? İşte açıklanan rakamlar ve detaylar...

Bu kapsamda, Türk Ticaret Bankasına yatırılan 750 bin TL için yüzde 44,50 faiz oranı verilirken aylık net faiz getirisi 22 bin 67 TL’yi buluyor.

Hayat Finans, 750 bin TL için yüzde 40,57 kâr payı sunarken buraya yatırılan 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi 22 bin 7 TL oluyor.

getirfinans, 750 bin TL için yüzde 41 faiz oranıyla 32 günün sonunda 20 bin 758 TL getiri imkânı sunuyor.

Akbank, 750 bin TL için yüzde 38 faiz oranı verirken bu bankaya yatırılan 750 bin TL’nin 32 günün sonunda net getirisi 20 bin 613 TL seviyesinde oluyor.

TOM Bank ve Anadolubank, yüzde 44 faiz oranıyla vade sonunda 20 bin 604 TL kâr payı sunuyor.

Alternatif Bank ve ING ise yüzde 43 faiz oranı sunarken, Alternatif Bank vade sonunda 20 bin 185 TL, ING ise 20 bin 128 TL faiz kazancı veriyor.

İş Bankası, yüzde 36,50 kâr payıyla 19 bin 800 TL net faiz kazancı sunuyor.

Son olarak TEB ve QNB ise yüzde 42 kâr payıyla 19 bin 653 TL net getiri imkânı sunuyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Vatandaşlık maaşında kira, gıda ve ısınma desteği gündemde

12 saniye önce
Ekonomi

2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi

3 saat önce
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde: Yeni adımlar masada

3 saat önce
Ekonomi

27 Ekim 2026 fındık fiyatları: İl il açıklandı

9 saat önce
Ekonomi

Memur emeklisine 25 bin TL seyyanen zam teklifi TBMM’de

23 saat önce
Ekonomi

600 bin kamu işçisine Çalışma Bakanı Işıkhan’dan müjde

1 gün önce