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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, ligde şampiyonluk için yarışan takımların şampiyonluk oranları açıklandı.

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Eklenme 27.10.2026 - 12:53
Güncellenme 27.10.2026 - 12:54

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. Dev mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanırken, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

LİSTEDE İLK SIRA GALATASARAY’IN

Bu kapsamda, şampiyonluk için yarışan takımların şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni oranlara göre Galatasaray, 1,86 oranla şampiyonluğa en yakın takım olurken, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 4,30’luk oranla sarı-kırmızılı takımı takip etti. Beşiktaş ise 5,20 oranla listede son sırada yer aldı.

GALATASARAY RAKİPLERİNE FARK ATTI

Yeni oranlara bakıldığında Galatasaray’ın rakiplerine büyük fark atması öne çıkarken, son dönemlerde oynadıkları futbolla büyük çıkış yakalayan Beşiktaş ve Trabzonspor’un şampiyon olma ihtimaline daha büyük oran verilmesi de gözlerden kaçmadı.

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AMEDSPOR’UN ŞAMPİYONLUK ORANI

Öte yandan, bu yıl Süper Lig’e yükselen ve oynadığı futbolla göz dolduran Amedspor’a ise şampiyonluk için 50,00 oran verildi.

Amedspor, oynadığı 9 karşılaşmanın 6’sını kazanıp 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, şu ana kadar sadece 1 kez yenildi.

GALATASARAY’IN 2 PUAN GERİSİNDE

20 gol atıp 10 gol yiyen Diyarbakır ekibi, Galatasaray’ın 2 puan gerisinde ve puan sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Galatasaray’ın puan kaybetmesi hâlinde Amedspor yeniden ligin zirvesine yükselecekti.

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