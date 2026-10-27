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Hastanelerde ıslak imza yerine SMS ve e-Nabız dönemi

Sağlık Bakanlığının yeni uygulamasıyla birlikte hastanelerde tıbbi müdahalelerden önce alınan bilgilendirilmiş rıza onayları dijital ortama taşınırken hastalar, e-Nabız sisteminden veya telefonlarına gönderilen SMS koduyla onay verebilecek.

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Eklenme 27.10.2026 - 13:40
Güncellenme 27.10.2026 - 13:42

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte hastanelerde tıbbi müdahalelerden önce alınan hasta rıza formlarında yeni dönem başladı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının duyurduğu yönetmelik doğrultusunda bilgilendirilmiş rıza işlemleri dijital ortama taşınırken hastalar, yeni uygulamayla tıbbi müdahalelerden önce onaylarını e-Nabız veya SMS ile verebilecek.

TELEFONLARA TEK KULLANIMLIK SMS KODU GELECEK

e-Nabız sistemindeki “Rıza ve Onaylarım” bölümünden bilgilendirme metinlerini görüntüleyerek onay işlemini yapabilecek hastalar, aynı zamanda cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS kodunu sağlık personeline ileterek işleme onay verebilecek.

1 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

SMS ile onay sisteminde yanlış numara veya numara değişikliği olması hâlinde mağduriyet yaşanmaması amacıyla hastaneler, işlem öncesinde hastanın telefon numarasını doğrulayacak. Doğrulamanın ardından kullanılacak numara, doğrulama tarihi itibarıyla 1 yıl boyunca elektronik rıza işlemlerinde geçerli olacak.

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RIZA İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK

Yeni uygulama doğrultusunda hasta rıza formları, Sağlık Bakanlığının merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak ve burada saklanacak. Hastalar, kendilerine ilişkin kayıtların ayrıntılarına e-Nabız sistemi üzerinden istedikleri zaman erişebilecek ve böylece geçmişte kâğıt üzerinde veya ıslak imzayla gerçekleştirilen rıza işlemleri elektronik ortama aktarılmış olacak.

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