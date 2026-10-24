Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz kararı: Derbide oynayacak mı?

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaştığı Lille mücadelesinde aşil tendonunda ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz’ın 26 Ekim’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

LİLLE MAÇINDAN SONRA AĞRILARI ARTMIŞTI

Lille mücadelesinden sonra ağrıları artan Barış Alper Yılmaz için Teknik Direktör Okan Buruk’u memnun eden bir gelişme yaşandı. Yılmaz, dünkü antrenmanda takımıyla beraber çalışırken sarı-kırmızılıların sağlık heyeti ise millî futbolcunun kontrollerini yaparak dinlendirilmesine karar verdi.

HAFİF TEMPODA ANTREMAN YAPACAK

Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi hedeflenen Yılmaz’ın bu süreçte hafif tempoda antrenman yapmasına karar verildi.

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FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sabah’ın haberine göre millî futbolcunun Fenerbahçe derbisi için fedakârlık yapmaya hazır olduğu ve bu kapsamda pazartesi günü oynanacak derbide forma giyme ihtimalinin arttığı öğrenildi. Bu kapsamda, Yılmaz’ın da kendini hazır hissetmesi durumunda Buruk’un millî futbolcuyu oynatmak istediği öğrenildi.

HÜCUMDA 4 İSİM

Bu kapsamda deneyimli teknik adamın, Lille karşılaşmasında da olduğu gibi Fenerbahçe maçında da hücum hattını Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen’le kurgulaması bekleniyor.