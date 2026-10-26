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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu.

Oluşturan
Eklenme 26.10.2026 - 12:10
Güncellenme 26.10.2026 - 12:47

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası kapsamında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle Beşiktaş-Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşmalarının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN VAR HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) konuya yönelik yaptığı açıklamada, bu akşam saat 21.30’da RAMS Park Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande olurken AVAR’da ise Ferhat Kestanlıoğlu görev alacak.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASININ VAR HAKEMİ

Ayrıca bugün saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının VAR hakemi John Allan Beaton, AVAR hakemi ise Özer Özden oldu.

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ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ VAR HAKEMİ

Yine aynı saatte başlayacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Karşılaşmanın AVAR hakemi ise Bilal Gölen oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Kanté, Guendouzi; Oğuz, Greenwood, Kerem; Lukaku.

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