Gemi adamı alımı evrak teslimi 17-28 Ağustos’ta yapılacak

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Tarım ve Orman Bakanlığı , sözleşmeli gemi adamı alımı için evrak teslim sürecini 17-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında şahsen yapılacak şekilde belirlemiştir.

, sözleşmeli gemi adamı alımı için evrak teslim sürecini 17-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında şahsen yapılacak şekilde belirlemiştir. Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.

üzerinden 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Başvuru sonrası evrak incelemesi yapılacak ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili müdürlüklerin internet sitelerinden duyurulacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli gemi adamı alımı kapsamında uygulamalı sınava katılacak adayların evrak teslim sürecini duyurdu. Adayların gerekli belgeleri 17-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında şahsen teslim etmesi gerekiyor.

Bakanlığın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirdiği sözleşmeli gemi adamı alımı için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı.

Evrak teslimi şahsen yapılacak

İlana başvuran adayların, başvuru sırasında tercih ettikleri İl veya Kuruluş Müdürlüklerine gerekli belgeleri belirtilen tarihler arasında şahsen teslim etmesi gerekiyor.

Haber Devam Ediyor

Başvuruların ardından adayların sunduğu evraklar incelenecek. İnceleme sonucunda uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavın tarih ve diğer detayları Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili İl ve Kuruluş Müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulacak.

Adaylara ayrıca bireysel tebligat gönderilmeyecek. Bu nedenle sınava ilişkin duyuruların Bakanlığın ve ilgili müdürlüklerin internet sitelerinden takip edilmesi gerekiyor.

Gemi adamı alımı için istenen belgeler

Tarım ve Orman Bakanlığının ilanında adaylardan teslim edilmesi istenen belgeler şöyle:

En az Usta Gemici Belgesi

En az B sınıfı sürücü belgesi

Telsiz Cihazlarını Kullanma Yeterlilik Belgesi

Beş temel deniz emniyeti eğitimini içeren STCW uzmanlık belgesi

Gemi Adamı Sağlık Raporu

Denizcilikle ilgili ek belgeler