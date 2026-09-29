Fenerbahçe’nin stat kapasitesi 64 bine çıkıyor: Projenin maliyeti açıklandı

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve bu toplantıda stat kapasitesinin artırılması dahil birçok proje görüşülmüştü.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda stat projesine yönelik detaylar belli olurken, çalışmaların kasım ayında başlanmasının beklendiği ifade edildi.

1 MİLYON EUROLUK KISMINI ÖZBAĞI KARŞILAYACAK

Yönetici Nihat Özbağı; tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euro tutarındaki kısmını kendisinin karşılayacağını belirtirken, kapasite artışı ve yenileme çalışmalarının 50 milyon euro’luk inşaat maliyeti ise sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacak.

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MALİYET NASIL KARŞILANACAK?

Kulübün bu maliyeti yeni dönemdeki kombine ve loca satışlarıyla sponsorluk gelirlerinden finanse etmeyi düşündüğü öğrenildi.

52 YENİ LOCA

Projenin tamamlanmasıyla beraber stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması amaçlanırken; kale arkalarında 44, yükseltilecek kulelerde ise 8 olmak üzere toplam 52 yeni locanın inşa edilmesi bekleniyor.

MAÇLARIN OYNANMASINA ENGEL OLACAK MI?

Fenerbahçe, çalışmaların sona ermesiyle beraber yıllık gelirlerinin 25 milyon euro artmasını beklerken, Özbağ ise stadyumdaki çalışmaların maçların oynanmasına engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.