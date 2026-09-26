Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

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Dün akşam Kocaeli Stadyumu’nda UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa ile mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Mbappe’nin attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ardından İtalya ile oynanacak mücadelenin de ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.

TÜRKİYE-İTALYA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak.

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TÜRKİYE-İTALYA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Öte yandan, karşılaşmanın hakemi de belli olurken, mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçı, Bursa’nın evinde, Timsah Arena Stadyumu’nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek için İtalya’dan puan veya puanlar almak istiyor. Bu kapsamda İtalya’nın da turnuvaya istediği gibi başlayamadığı belirtilirken, İtalyanlar dün akşam Belçika ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

GRUPTAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Türkiye’nin Fransa’ya, İtalya’nın ise Belçika’ya mağlup olmasının ardından her iki takımın pazartesi günü oynayacağı mücadelenin gruptaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.