MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı: İşte sebebi

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen hakemler soruşturması doğrultusunda aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da olduğu 7 şüpheli sabah saatlerinde 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

15 EYLÜL 2025’TE DÜĞMEYE BASILDI

Hakemler dosyası soruşturmasında sabah saatlerinde yaşanan gelişmede, 15 Eylül 2025 tarihinde bir müştekinin ifadeleriyle başlayan soruşturma çerçevesinde 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında yer aldığı 7 şüpheli, hakem ve gözlemcilere ‘sistemli mobing’ uyguladığı ve ‘resmi belgede sahtecilik’ yapıldığı iddialarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakem camiasına yönelik devam eden gizli soruşturma çerçevesinde kolluk kuvvetleri sabah saatlerinde harekete geçerken, operasyonun düğmesine basıldı.

Haber Devam Ediyor

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ ve Manisa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, haklarında gözaltı kararı olan 7 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanvekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi Sebahattin Şahin ile Alican Sağlar ve Emre Kosif’in olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Edinilen bilgilere göre, 15 Eylül 2025’te bir kişinin şikayet dilekçesi vermesi ve müşteki ifadesiyle başlayan gizli soruşturmaya yönelik, şüpheliler hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘mobbing’ suçlamaları bulunuyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma çerçevesinde açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS analizleri, müşteki ile tanık beyanları ve bilirkişi raporları kapsamında suçla bağlantısı olabileceği düşünülen şahıslara operasyon düzenlendi.

İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü, soruşturmaya yönelik yeni ayrıntıların ilerleyen saatlerde belli olacağı ifade edildi.

AKIN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya yönelik yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş, MHK Üyesi S.Ş, eski MHK Üyesi Y.Y, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K’nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürlek, “Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.”