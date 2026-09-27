Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul: Yeni tarih açıklandı

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Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belli olurken, toplantının 4 Ekim Pazar günü saat 10’da başlayacağı belirtildi.

Siyah-Beyazlı takımdan konuya yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10’da Zuhuratbaba Mahallesi Ataköy Bulvarı No:14 Bakırköy/İstanbul adresindeki Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

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YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Fakat, 27 Eylül 2026 Pazar günü (bugün) toplantı çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde gerçekleştirilecektir.”

CEZALARINI ÖDEYEN ÜYELER KATILABİLECEK

Öte yandan, yıllık aidatlarını cezalarıyla beraber 31 Aralık 2025 tarihinin bitimine kadar yatırmış olan ve üyelikte bir yılını dolduran üyelerin ayrıca tüzüğün 15.2 bendi gereğince 31 Aralık tarihine kadar aidatlarını yatırmamış olmasına rağmen Olağanüstü Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar aidatlarını cezalı olarak yatıran üyelerin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına katılabileceği belirtildi.

OY VERME İŞLEMİ 17.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı takımdan konuya yönelik yapılan açıklamada, oy verme işleminin saat 17.00’ye kadar devam edeceği, Olağanüstü Seçimli Genel Kurula misafir kabul edilmeyeceği ve üyelerin toplantıya ulaşımlarını kolaylaştırmak için servis hizmetinin verileceği belirtildi.