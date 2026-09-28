Eski MASAK Başkan Yardımcısı ‘siyasal casusluk’ suçundan tutuklandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) sistemlerine ilişkin siyasal veya askeri casusluk suçundan devam eden soruşturma çerçevesinde MASAK’ın Entegre Mali Istihbarat Sistemine (EMİS) ilişkin yetkisiz işlemlerle sistem kayıtlarının güvenliğine yönelik inceleme gerçekleştirilmişti.

FETÖ BAĞLANTILI KİŞİ VE ŞİRKETLER BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde MASAK’ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcılıkta ifade verirken, incelemelerde 2012-2018 döneminde kurumun dijital altyapısının iyileştirilmesi ve devam ettirilmesi süreçlerinde FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik bulguların tespit edildiği ifade edildi.

EMİS yazılımının 2012 itibariyle AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK çerçevesinde kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Haber Devam Ediyor

YURT DIŞINA KAÇTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şirketleri bazı ortaklarının FETÖ’nün askeri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine yönelik tespitler gerçekleştirildiği, bu şahısların önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına kaçtığının belirlendiği aktarıldı.

ERDOĞAN VE BAZI BAKANLARA YÖNELİK SORGULAMALAR YAPILMIŞ

EMİS üzerinden gerçekleştirilen teknik incelemelerde Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler Listesinde (PEP) yönelik sistemin devre dışı kalmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara yönelik sorgulamalar yaptığı belirlendi.

LOG KAYITLARI TUTULMAMIŞ

Ayrıca, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında sonradan müdahale edilmiş olabileceğine yönelik bulgulara da erişildiği belirtilirken, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesine imkân verecek log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

22 şüphelinin olduğu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olarak Ankara’da da 11 şüpheliye ilişkin eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, operasyonda olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev alan İnönü Akgün Alp’in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 16 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner E. K. ve Zehra Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri istendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkeme İnönü Akgün Alp’in de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.