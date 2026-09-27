Fenerbahçe’de mali genel kurul heyecanı: Stadyum ve diğer projeler oylanacak

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Fenerbahçe’de bir süredir beklenen olağan mali genel kurul başlarken, kongrenin gergin geçmesi bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın yetki talep etmesinin yanı sıra, kulübün ekonomik durumuna yönelik bilgilendirme yapacağı düşünülürken, kongreye Sadettin Saran yönetimi de geldi.

AZİZ YILDIRIM YETKİ İSTEYECEK

Kurulda stadyum dahil birçok projenin oylanması beklenirken, Başkan Yıldırım da ilgili projeleri için yetki isteyecek ve oylama yapacak.

OYLAMAYA SUNULACAK PROJELER

Genel kurulda oylamaya sunulması beklenen projeler şu şekilde:

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Kulübün hedefi kapsamında kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınır taşınmaz tahsis edilmesi, kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı edinilmesi konusunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınmasına yönelik yönetim kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin yapılması ve bu çerçevede gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi konusunun genel kurulun onayına sunulması. Kulübün mülkiyetindeki veya kullanım hakkına sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde yatırım ve tesisler inşa edilmesi veya inşa ettirilmesi, plan ve projelerinin hazırlanıp oluşturulması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi konusunun genel kurulun onayına sunulması. Bu doğrultuda;a) Kenan Evren Lisesi’ndeki tarihi binada Fenerbahçe Müzesi’nin kurulması ve teşrifine yönelik bilgi verilmesi.b) Maltepe Futbol Akademisi’nde inşa edilmesi beklenen projeye yönelik bilgi verilmesi.c) Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ndeki Metin Aşık binası projesine yönelik bilgi verilmesi. d) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde seyirci kapasitesinin arttırılmasına yönelik proje bilgilendirilmesi. Fenerbahçe’nin üçüncü kişilerle gerçekleştireceği gayrimenkul geliştirme projelerine yönelik yapılacak imzalanacak sözleşmelerde kulüp markası ve marka unsurlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmesi konusunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması ve COVE1907 adlı proje hakkında bilgi verilmesi. Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmeleri, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak, Fenerbahçe’nin kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi konusunun genel kurulun onayına sunulması. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilmesi beklenen 120. yıl piyangosu konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi konusunun genel kurulun onayına sunulması. Fenerbahçe Üniversitesi’ne yönelik Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile yapılan iş birliğinin ve bu çerçevede imzalanan anlaşmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması konusunda görev süresi sonuna kadar yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.

FENERBAHÇE’NİN TOPLAM BORCU BELLİ OLDU

Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 31 Mayıs 2026 itibarıyla 27 milyar 821 milyon TL olduğu belirtildi.