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Çiftçilere yüz binlerce litre mazot desteği: Dağıtımlar başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 4 bin 506 çiftçiye toplam 355 bin 232 litre mazot desteği vereceğini duyurdu.

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Eklenme 11.08.2026 - 08:43
Güncellenme 11.08.2026 - 12:06

Ülke genelindeki çiftçilere bakanlık ve belediye bazında tarımsal destekler devam ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de il genelindeki çiftçilere mazot desteği vereceğini açıkladı.

MAZOT DESTEĞİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Belediye bu kapsamda, tarımsal üretime destek vermek ve üreticilerin maliyetlerini düşürmek için mazot desteği projesini hayata geçirdi.

DAĞITIMLAR BAŞLADI

Proje doğrultusunda Tekirdağ genelindeki 4 bin 506 çiftçiye toplam 355 bin 232 litre mazot desteği verileceği öğrenilirken, desteğin dağıtımlarının başladığı ifade edildi.

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ÇİFTÇİNİN GİDERLERİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Belediye, projeyle beraber çiftçilerin girdi maliyetlerini büyük oranda azaltmayı hedeflerken, üreticilerin üretim süreçlerinin sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

BAŞKAN YÜCEER’DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Canan Yüceer, çiftçilerin üzerindeki yükü azaltmayı ve tarımsal kalkınmaya destek vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

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